Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Стало известно, где россияне проведут июньские праздники

Bronevik.com: 16% бронирований отелей на июнь пришлось на Санкт-Петербург
Алексей Даничев/РИА Новости

Лидером по количеству бронирований на июньские праздники у россиян является Санкт-Петербург — на него приходится 16% всех бронирований туристического жилья по стране, рассказали «Газете.Ru» аналитики платформы Bronevik.com.
 
В начале лета северная столица традиционно привлекает туристов сезоном белых ночей и насыщенной событийной программой, пояснили аналитики. При этом часть поездок смещается с начала на середину июня, то есть на период после проведения Петербургского международного экономического форума, когда город в большей степени ориентирован на деловых гостей, сказали эксперты.
 
По данным аналитиков, второе место по спросу занимает Москва с долей 8% от всех заказов, а третьим стал Нижний Новгород, на который приходится 4% бронирований. В десятку наиболее популярных направлений также вошли Новосибирск и Казань (по 3%), Ярославль и Тула (по 2%), Екатеринбург, Сочи и Калининград (по 1%). Таким образом, в топ-10 попал только один курорт.

При выборе туристического жилья путешественники чаще предпочитают более бюджетные варианты размещения: на объекты без звезд приходится 41% всех ранних бронирований со средним чеком 5,5 тыс. рублей за ночь. Еще 27% туристов выбрали трехзвездочные объекты по цене 6,8 тыс. рублей за ночь. Доля четырехзвездочных отелей составляет 20% (11 400 рублей за ночь), объекты категории 1–2 звезды предпочли 7% путешественников (в среднем 4,2 тыс. рублей за ночь), пятизвездочные отели забронировали 4% россиян (18,9 тыс. рублей за ночь).
 
В среднем по России стоимость раннего бронирования туристического жилья на июньские праздники выросла на 7% год к году и сейчас составляет 7,9 тыс. рублей за ночь.

В целом количество бронирований россиянами отелей по стране на июньские праздники снизилось на 17% год к году. В 2026 году россиян ждут только три выходных подряд — с 12 по 14 июня, тогда как прошлым летом отдых продолжался четыре дня. На этом фоне интерес к курортному отдыху остается более сдержанным.

Ранее стало известно, где россияне провели майские праздники.
 

 
Теперь вы знаете
Подростки массово ушли в самозанятость. Чем это грозит рынку труда — и как поможет старшим работникам?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!