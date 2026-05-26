Стало известно, где россияне проведут июньские праздники

Лидером по количеству бронирований на июньские праздники у россиян является Санкт-Петербург — на него приходится 16% всех бронирований туристического жилья по стране, рассказали «Газете.Ru» аналитики платформы Bronevik.com.



В начале лета северная столица традиционно привлекает туристов сезоном белых ночей и насыщенной событийной программой, пояснили аналитики. При этом часть поездок смещается с начала на середину июня, то есть на период после проведения Петербургского международного экономического форума, когда город в большей степени ориентирован на деловых гостей, сказали эксперты.



По данным аналитиков, второе место по спросу занимает Москва с долей 8% от всех заказов, а третьим стал Нижний Новгород, на который приходится 4% бронирований. В десятку наиболее популярных направлений также вошли Новосибирск и Казань (по 3%), Ярославль и Тула (по 2%), Екатеринбург, Сочи и Калининград (по 1%). Таким образом, в топ-10 попал только один курорт.

При выборе туристического жилья путешественники чаще предпочитают более бюджетные варианты размещения: на объекты без звезд приходится 41% всех ранних бронирований со средним чеком 5,5 тыс. рублей за ночь. Еще 27% туристов выбрали трехзвездочные объекты по цене 6,8 тыс. рублей за ночь. Доля четырехзвездочных отелей составляет 20% (11 400 рублей за ночь), объекты категории 1–2 звезды предпочли 7% путешественников (в среднем 4,2 тыс. рублей за ночь), пятизвездочные отели забронировали 4% россиян (18,9 тыс. рублей за ночь).



В среднем по России стоимость раннего бронирования туристического жилья на июньские праздники выросла на 7% год к году и сейчас составляет 7,9 тыс. рублей за ночь.

В целом количество бронирований россиянами отелей по стране на июньские праздники снизилось на 17% год к году. В 2026 году россиян ждут только три выходных подряд — с 12 по 14 июня, тогда как прошлым летом отдых продолжался четыре дня. На этом фоне интерес к курортному отдыху остается более сдержанным.

