Стал известен главный страх собственников квартир, уезжающих летом на дачу

Почти 19% семей с детьми в крупных российских городах на летний период частично или полностью переезжают из квартир в загородные дома или на дачи. В этот период наибольшие опасения собственников квартир связаны с протечками воды, перебоями электроснабжения и поломками бытовой техники. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» по итогам внутреннего исследования поведенческих моделей жителей крупных городов России.

Аналитики отметили, что в летний сезон часть квартир в многоквартирных домах остается без постоянного присмотра на несколько недель или даже месяцев. На этом фоне управляющие компании фиксируют рост запросов, связанных с безопасностью жилья во время длительного отсутствия собственников, сказали в компании.

«Наиболее частые опасения жителей связаны с протечками воды, перебоями электроснабжения, поломками бытовой техники и вопросами общего контроля за квартирой. Кроме того, летом традиционно увеличивается нагрузка на инженерные системы домов из-за сезонных работ и перепадов температуры. В управляющих компаниях рекомендуют перед длительным отъездом перекрывать воду, отключать от сети часть электроприборов, проверять исправность датчиков протечки и не оставлять открытыми окна в режиме проветривания. Дополнительной мерой безопасности могут стать системы умного дома, позволяющие дистанционно контролировать состояние квартиры», — отметили аналитики.

По их словам, если раньше люди ограничивались просьбой «присмотреть за квартирой» соседям, то сегодня все чаще используют цифровые сервисы, камеры, датчики протечки и удаленный мониторинг. Особенно это актуально для семей, которые уезжают за город на весь летний сезон, уточнили в компании. По словам аналитиков, в современных жилых комплексах растет спрос на сервисы управляющих компаний, связанные с дистанционным контролем и дополнительной проверкой квартир во время отсутствия собственников.

По словам экспертов, тренд на сезонный переезд за город сохраняется последние несколько лет. Во многом это связано с развитием удаленного формата работы, стремлением проводить больше времени на свежем воздухе и желанием семей с детьми менять городскую среду на более спокойную в период школьных каникул, заключили аналитики.

