Эксперт заявил о парадоксе бережливости россиян

Стремление россиян к накоплению сдерживает экономический рост России. Это так называемый парадокс бережливости: население копит, предприятия не инвестируют из-за дороговизны ресурсов и слабого спроса, а экономический рост сдерживается, заявил «Газете.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

«Для человека бережливость — это страховка от потери дохода, для государства же в моменте — стерилизация избыточной денежной массы, которая помогает сдерживать инфляцию, но в долгосрочной перспективе лишает бизнес стимулов к расширению производства из-за стагнации чека. Проблема «неработающих денег» во многом обусловлена текущей конфигурацией финансового рынка. При высоких ключевых ставках, характерных для середины 2026 года, банковские депозиты выглядят как «тихая гавань», высасывающая ликвидность из реального сектора. Бизнесу сложно конкурировать за деньги граждан с безрисковыми банковскими продуктами», — отметил Трепольский.

Он подчеркнул, что стремление к накоплениям снижает совокупный спрос и замедляет ВВП, но для граждан — это абсолютно нормальная и здравая реакция на неопределенность.

По словам эксперта, накопления в банковской системе все же работают через кредитный канал, но их эффективность снижается из-за высокой стоимости заимствований. Если же речь идет о «сбережениях под матрасом», то это чистая потеря для экономики, констатировал эксперт. Он пояснил, что такие средства не питают инвестиционный цикл и не создают мультипликативного эффекта, который жизненно необходим для обновления основных фондов в условиях технологического суверенитета.

По мнению Трепольского, выход из этой ситуации лежит не в плоскости принуждения к тратам, а в плоскости восстановления горизонта планирования. Экономический рост ускорится только тогда, когда сберегательная модель сменится инвестиционной. Эксперт сказал, что для стимулирования россиян инвестировать нужны снижение инфляции до устойчивого целевого уровня в 4%, что позволит ЦБ снизить ставку и сделать накопление менее прибыльным, а потребление — доступным, предсказуемость налоговой и макроэкономической политики на горизонте трех-пяти лет, а также появление надежных инструментов для частных инвестиций, где доходность и защита прав выше, чем по простому депозиту.

Трепольский допустил, что во второй половине 2026 или в 2027 году россияне будут больше тратить при реализации сценария «отложенного спроса». Условием станет начало цикла снижения ключевой ставки: как только доходность вкладов упадет ниже психологического барьера, люди начнут забирать деньги для покупки жилья, автомобилей и техники, считает эксперт. Это подтолкнет экономику, но несет риск нового витка инфляции, если предложение товаров (импортных или отечественных) не успеет подстроиться под резко возросший спрос, заключил Трепольский.

Ранее стало известно, на что копят россияне.

 
