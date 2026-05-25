Россиянам назвали причины быстрого износа машины

Эксперт Сбербанк Лизинга Ерицян: агрессивная езда ускоряет износ машины
Лишние траты на машину у россиян появляются из-за нерационального стиля вождения, который ускоряет износ двигателя, тормозов и подвески, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян.

«Резкие ускорения, частые торможения и агрессивная езда повышают расход топлива и увеличивают нагрузку на основные узлы автомобиля. Это приводит к более быстрому износу деталей и росту затрат на обслуживание. Спокойный стиль вождения помогает не только экономить топливо, но и продлевает срок службы автомобиля. Дополнительные расходы на машину чаще всего возникают из-за отсутствия регулярного обслуживания и несвоевременной диагностики. Мелкие неисправности, оставленные без внимания, со временем превращаются в серьезные и дорогостоящие ремонты», — отметил Ерицян.

По его словам, также не стоит экономить на качественных расходных материалах для авто, своевременной замене масла и диагностике важных систем автомобиля. Попытка сократить расходы на этих статьях часто приводит к более дорогому ремонту, пояснил Ерицян. Экономически выгоднее поддерживать автомобиль в исправном состоянии, чем устранять последствия серьезных поломок, подчеркнул эксперт.

По его словам, регулярное техническое обслуживание, контроль состояния шин и плавный стиль вождения позволяют заметно снизить совокупные расходы на автомобиль. Когда обслуживание становится системным, эксплуатация автомобиля становится более предсказуемой и финансово выгодной, заключил Ерицян.

