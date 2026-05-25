Названы последствия появления в России «студенческой ипотеки»

Появление в России «студенческой ипотеки» может привести к тому, что молодые люди будут вовлекаться в долгосрочные кредиты еще до получения стабильного дохода, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, без субсидирования ставки, отсрочки части платежей или участия государства такая программа может оказаться слишком тяжелой для заемщиков.

В России рассматривают возможность запуска «студенческой ипотеки» с первоначальным взносом 3% от стоимости жилья, пишет ТАСС. С предложением выступили в ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий предложил снизить первый взнос до 3% от стоимости жилья, а ставку зафиксировать на уровне не выше 6% годовых. Мера поддержки, как предполагается, будет рассчитана в первую очередь на студенческие семьи. Если инициативу реализуют, при покупке квартиры стоимостью 7 млн рублей первоначальный взнос составит 210 тыс. рублей. По данным ДОМ.РФ, в 2025 году средний размер первоначального взноса составлял 27% от стоимости жилья.

«Идея «студенческой ипотеки» с первоначальным взносом 3% социально понятна: сегодня именно первый взнос часто становится главным барьером для молодых семей. По действующим льготным программам первоначальный взнос, как правило, начинается от 20%, а для студента или молодой семьи без накоплений это практически неподъемная сумма. Но снижать первый взнос можно только вместе с очень жесткой оценкой платежеспособности. Иначе мы можем получить не поддержку молодых семей, а фактически вовлечение людей в долгосрочный кредит еще до появления стабильного дохода. Студент может учиться, подрабатывать, не иметь постоянной занятости», — отметил Аксененко.

По его словам, ключевой вопрос — не только в первоначальном платеже, а в ежемесячном: даже при стоимости квартиры 7–11 млн рублей 3% первого взноса — это 210–330 тыс. рублей, но тогда основная долговая нагрузка переносится на дальнейшие выплаты. Поэтому основной риск начинается дальше — молодая семья должна десятилетиями обслуживать кредит, оплачивать коммунальные расходы, ремонт, рождение и содержание детей, сказал Аксененко.

Он добавил, что для банков низкий первоначальный взнос также означает более высокий риск: чем меньше собственных средств вложил заемщик, тем выше вероятность, что при ухудшении доходов он быстрее окажется в сложной ситуации. Поэтому если такую программу запускать, нужны дополнительные механизмы защиты: подтверждение дохода семьи, ограничение максимальной долговой нагрузки, возможность привлечения родителей-созаемщиков, а также отдельные условия для студенческих семей с детьми, сказал депутат.

По его мнению, наиболее эффективно было бы распространять такую меру поддержки не на всех студентов подряд, а прежде всего на молодых специалистов в приоритетных для страны сферах — здравоохранении, образовании, промышленности, инженерии и науке. Такой подход позволит одновременно решать кадровые задачи и повышать доступность жилья для тех специалистов, в которых сегодня особенно нуждается экономика, считает парламентарий. Он добавил, что комитет уже предлагал механизмы субсидированной ипотеки для работников ключевых отраслей со ставкой не выше 6%.

Аксененко призвал учитывать влияние подобных программ на рынок недвижимости. Опыт предыдущих льготных ипотечных программ показывает: если спрос растет быстрее предложения, это неизбежно ведет к росту цен на жилье, подчеркнул депутат. По его словам, только за 2020–2024 годы средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в России выросла более чем в два раза. Поэтому запуск «студенческой ипотеки» должен сопровождаться увеличением объемов строительства, развитием инфраструктуры и поддержкой региональных проектов жилищного строительства, считает Аксененко.

«На мой взгляд, если обсуждать такую меру всерьез, она должна быть не массовой «ипотекой для всех студентов», а адресной программой. В первую очередь — для студенческих семей, молодых семей с детьми, выпускников, которые уже имеют подтвержденный доход, и тех, кто остается работать в регионе после окончания учебы. Тогда это будет не просто кредитный продукт, а реальная демографическая и жилищная мера поддержки», — заключил Аксененко.

