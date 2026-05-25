Экономист рассказал, какие цветы Армения завозила в Россию

Армения поставляла в Россию в основном розы, герберы, гвоздики и тюльпаны. Армения в последние годы вошла в число основных поставщиков цветов в Россию вместе с Нидерландами и Белоруссией, заявил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Армения поставляет в Россию 10% тюльпанов. Общие объемы поставок всех видов цветов из Армении в Россию в 2025 году выросли в пять-шесть раз. В 2024 году было завезено цветов на сумму $32,1 млн (более 7% общего импорта). В 2025 году объемы выросли, только за первые семь месяцев было экспортировано 1217 тонн цветов, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. В целом же было ввезено 96,2 млн штук цветочной продукции. По данным Комитета госдоходов Армении, в 2023 году (данные за 2024-й пока не опубликованы) экспорт цветов из страны составил чуть более $15 млн, из них чуть больше 90% пришлось на Россию», — отметил Щербаченко.

Россельхознадзор 21 мая объявил о введении с 22 мая временного запрета на ввоз цветов из Армении после роста числа выявлений карантинных объектов в поставках.

Ранее в России оценили потери Армении из-за запрета на ввоз цветов.