С приходом жаркой погоды в России неожиданно подешевело мороженое

Глава АКОРТ Богданов: мороженое в России за неделю подешевело на 15%
Мороженое в России за неделю подешевело примерно на 15%, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По словам эксперта, в крупных торговых сетях порцию мороженого весом 70 граммов стало можно приобрести от 17 рублей, а 100-граммовую — от 44 рублей.

Основу продаж по-прежнему формируют классические разновидности мороженого, драйвером роста становятся полезные новинки: по итогам 2025 года почти вдвое выросли продажи этого продукта без сахара, а с добавленным протеином — в 3,5 раза.

Богданов также сообщил о традиционном сезонном повышении спроса на напитки: в жаркую погоду он обычно увеличивается минимум на 20%. Наиболее востребованы, по словам эксперта, бутилированная вода, квас и морс — причем их продажи растут и офлайн, и онлайн. Несмотря на рекордно высокие температуры в Москве, цены остались доступными: лечебно-минеральную воду объемом 1,5 литра можно купить от 40 рублей, а квас в такой же таре — от 80 рублей, уточнил глава АКОРТ.

Ранее в Госдуме заявили об отсутствии объективных причин для роста цен на мороженое.

 
