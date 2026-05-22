Представители российских банков призвали не ограничивать новые решения в сфере ИИ

ЦБ и государство выступили за гибкое урегулирование ИИ

Регулирование ИИ на текущем этапе развития технологий должно оставаться гибким. К такому выводу пришли представители Банка России, Совета Федерации, Госдумы и крупнейших банков страны в рамках сессии на VIII Съезде Ассоциации банков России.

Главной темой сессии стала устойчивость банковской системы при замедлении экономики, потенциал дальнейшего кредитования и достаточность капитала банков.

В обсуждении приняли участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков и главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

По мнению участников сессии, не стоит сдерживать внедрение новых решений в сфере ИИ.

Говоря о формировании стабильности банковской отрасли в условиях постоянной адаптации экономики и финансового рынка, Владимир Верхошинский отметил, что «в этой битве многократной рождается клинок булатный».