Цифровой помощник «Маркус» стал частью команды по маркетингу и коммуникациям Сбера

Сбер представил ИИ-сервис департамента по маркетингу
Сбер представил «Маркуса» —систему искусственного интеллекта, которая стала полноценным сотрудником департамента маркетинга и коммуникаций со своими функциями и KPI. Главная идея проекта — переход к гибридной модели работы, в которой искусственный и человеческий интеллект дополняют друг друга для достижения максимально эффективных результатов.

«В традиционной модели человек самостоятельно анализировал данные, принимал решения и исполнял рутинные задачи, — пояснил Владислав Крейнин, старший вице-президент, директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбера. — В гибридной модели ИИ берет на себя сбор и анализ данных в режиме 24/7, предлагает решения на основе данных и автономно исполняет рутину, высвобождая людей для стратегии, креатива и смыслов».

Крейнин отметил, что, поскольку ИИ выполняет работу в десятки раз быстрее и более качественно, чем это делает человек, его использование помогает справляться с ежегодно растущим потоком задач силами той же команды и при этом принимать более точные решения.

Функции «Маркуса» связаны с мониторингом инфополя, подготовкой коммуникационных материалов для СМИ и соцсетей, аналитикой. Система умеет анализировать информацию в текстовом, аудио- и видеоформате, способна предлагать решения, ставить подразделениям департамента задачи, KPI и дедлайны, контролируя их выполнение, и готовить отчеты.

Как сообщил Крейнин, система «Маркус» была запущена в феврале 2026 года и стала частью корпоративной платформы «Марк» для систематизации процессов управления маркетингом, коммуникациями, аналитики и исследований. Сегодня эта система помогает сотням специалистов оперативно решать повседневные задачи, особенно связанные с аналитикой больших массивов данных.

 
