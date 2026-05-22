Армении прогнозируют серьезные последствия при потере российского рынка

Ереван рискует столкнуться с серьезными последствиями от ограничения ввоза армянских цветов на российскую территорию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

В публикации подчеркивается, что на долю РФ приходится более 90% доходов Армении от экспорта цветов. В прошлом году республика поставила в Россию цветы, общая стоимость которых достигла $46 млн (около 3,3 млрд рублей). Таким образом, российский рынок обеспечил 93,8% доходов Еревана от продажи цветов.

Как выяснили журналисты, вторым крупнейшим импортером армянских цветов по итогам 2025 года стала Грузия. Тбилиси закупил цветы на сумму $2,3 млн (порядка 163 млн рублей), обеспечив 5% доходов армянских поставщиков. На третьем месте расположился Казахстан — на него пришелся 1% доходов Армении от экспорта цветов. Астана заплатила за товары почти $515 тыс. (около 36,5 млн рублей).

С 22 мая в РФ действует запрет на ввоз цветов из Армении. В Россельхознадзоре пояснили, что решение было принято в связи с обнаружением зараженных цветов — их качество не соответствовало заявленным стандартам. Ожидается, что мера будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал ограничение ввоза цветов в Россию.