Сбер удвоил кредиты проектного финансирования застройщиков в начале года

Сбер оформил в два раза больше кредитов проектного финансирования для застройщиков в первом квартале 2026 года, чем ха этот же период прошлого года. Об этом сообщил зампред правления Сбера Анатолий Попов.

Он отметил, что в первом квартале 2026 года заключили 345 кредитов проектного финансирования на общую сумму около 700 млрд рублей.

Попов подчеркнул, что этот показатель превысил результаты первого квартала предыдущего года в 2,2 раза.

Зампред правления Сбера объяснил рост эффектом низкой базы, которая сложилась в первом квартале 2025 года. При этом он отметил, что наблюдается постепенное восстановление до уровня 2024 года.

Кроме того, Сбер также зафиксировал рост по бридж-кредитам. Так, за три первых месяца 2026 года банк профинансировал 28 кредитов на начальное финансирование.

Попов рассказал, что этот показатель на 20% превысил результат за аналогичный период прошлого года. По его словам, общий объем таких кредитов в первом квартале вырос на 27% и составил 46 млрд рублей.

 
