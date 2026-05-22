Сбер предложил переориентировать жилищные программы на города-немиллионники

Анатолий Попов: 80% рынка жилой недвижимости пришлось на города-миллионники
В Сбере предложили ориентировать программы поддержки жилищного строительства на города с населением до 1 млн человек. Об этом на конференции по жилой недвижимости «Время изменений: формула баланса» заявил зампред правления Сбера Анатолий Попов.

Он отметил, что при разработке стимулирующих мер регуляторам следует в первую очередь смотреть на категорию «миллион минус».

«Если думать про какие-то программы стимулирования, то, конечно, надо в первую очередь смотреть на «миллион минус» и понять, чем можно помочь для того, чтобы темпы, которые показывают миллионники, были и в «миллион минус», — сказал он.

Попов считает, что при возможных программах субсидирования и поддержки строящегося жилья регуляторам нужно обращать вынимание на города с населением менее 1 млн человек.

Зампред правления Сбера подчеркнул, что 80% рынка строительства жилой недвижимости сосредоточено в городах-миллионниках.

По его словам, Москва до сих пор остается ключевым потребителем, тогда как Санкт-Петербург занимает намного меньшую долю. Он объяснил это тем, что строительная активность в регионе оказалась ниже, чем в целом по России.

Попов уточнил, что сложившаяся ситуация приводит к тому, что проекты чаще продаются и находятся в более устойчивом положении.

Зампред правления Сбера рассказал, что портфель жилья в России на 1 мая составил порядка 7 трлн рублей. При этом на Москву пришлось 40,6%, на субъекты городов-миллионников — 34,8%, на Санкт-Петербург — 6,6%, а на остальной рынок — 18%.

 
