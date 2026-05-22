Доля расторгнутых рассрочек на рынке новостроек на момент исполнения на начало апреля составила 5%. Об этом на конференции Сбера «Время изменений: формула баланса» сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

По оценкам ЦБ, доля неоплаченной части договоров долевого строительства в объеме продаж достигла 17% (около 1,5 трлн руб.) на начало апреля. Это превысило показатель прошлого года на 4,3 п.п.

«Тема последних двух лет — то, что часть продаж у нас идет в рассрочку. Доля неоплаченных продаж перестала быстро расти, галопировать. Год назад она сильно росла — сейчас она стабилизировалась», — сказал Данилов.

По его словам, нужно следить за тем, как поведет себя эта рассрочка. Он объяснил это необходимостью понимания, способны ли россияне ее тянуть.

«По данным опросов, 5% — это доля тех рассрочек, которые на момент исполнения расторгаются по тем или иным причинам — не потянули, не захотели. Пока это немного», — отметил представитель ЦБ.

Данилов добавил, что в сборе статистики поможет готовящийся законопроект о рассрочке. Документ также предусматривает передачу данных в бюро кредитных историй и переход недвижимости в собственность на момент сдачи объекта. По его словам, закон о рассрочке может быть принят в этом году.

В Сбере отметили сокращение продаж новостроек в рассрочку. Максимальная доля достигла 44% в четвертом квартале 2024 года. За год показатель снизился на 10 п.п. и составил 32% по итогам первого квартала 2026 года. В банке ожидают нормализацию и возврат доли рассрочек к уровню 20% в 2027 году.

«Это хороший знак, это говорит о выздоровлении рынка, потому что, когда почти каждая вторая квартира продавалась в рассрочку, это приводило к замедлению наполнения на счетах эскроу, повышению ставки по проектному финансированию», — сказал зампред правления Сбера Анатолий Попов.

Эксперты «РБК Недвижимости» оценили долю расторжений договоров в новостройках Москвы. Так, она составила в 5–7% в марте против 3–5% год назад. Основной причиной назвали невозможность перехода в ипотеку из-за высокой ставки или отказа банка.