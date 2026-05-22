Клиентская база финтеха МТС превысила население Москвы и Санкт-Петербурга

Число клиентов финтеха МТС увеличилось на 14,5%
Число клиентов телекома и финтех-сервисов МТС достигло 19,8 млн (+14,5%), сообщила гендиректор МТС Инесса Галактионова.

«Такая связка носит стратегический характер, и должна принести в будущем больше возможностей для вывода на рынок уникальных продуктов, роста клиентской базы и дохода на пользователя», — сказала она.

Галактионова добавила, что к концу первого квартала число абонентов МТС приближается к 84 млн человек.

Она добавила, что компания развивает финтех нового поколения, используя технологическую платформу и клиентскую экосистему для создания востребованных финансовых сервисов с высокой частотой использования.

По данным МТС, выручка в первом квартале 2026 года выросла на 14,7% (до 201,3 млрд рублей). Также выручка от услуг связи в В2С выросла более чем на 10% на фоне роста голосового трафика, абонентской базы ШПД, новых цифровых продуктов и конвергентных тарифов.

Кроме того, по версии J'son&Partners Consulting, МТС является лидером по технологичности среди российских операторов связи.

Инесса Галактионова добавила, что в развитии В2В МТС видит свою стратегическую ставку и неограниченные просторы для дальнейшего роста – особенно при переходе на 5G. По ее словам, выручка МТС от услуг связи и B2B/G увеличилась на 15,8%.

 
