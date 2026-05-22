Клиенты Банка ДОМ.РФ смогут открыть бизнес-счет без визита в офис

Клиенты Банка ДОМ.РФ смогут открыть счет для бизнеса в цифровом формате, без посещения офиса и предоставления пакета документов, сообщает пресс-служба банка.

Новой опцией смогут воспользоваться действующие клиенты банка – физлица, владеющие бизнесом.

Как отметила вице-президент, директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк, банк развивает сервисы и расширяет возможности для клиентов малого бизнеса.

«Мы упростили процедуру идентификации предпринимателей, которые обслуживаются в нашем банке как физические лица и расширили доступ к сервисам. Банк открывает счет таким клиентам после подписания документов простой электронной подписью в интернет-банке для физических лиц. Процесс занимает несколько минут», — сказала она.

Также такие клиенты смогут в течение 6 месяцев воспользоваться льготными условиями обслуживания счета. Выпуск и обслуживание бизнес-карты будет осуществляться бесплатно, а ежемесячная плата за обслуживание счета отсутствует. Переводы на счета других физических лиц внутри банка не ограничены по сумме и не облагаются комиссией.