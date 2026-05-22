Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Альфа-Банк стал первым в рейтинге мобильных банков для малого и микробизнеса

«Альфа-Бизнес» назвали лучшим В2В мобильным банком по версии MarksWebb
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Мобильный банк для предпринимателей «Альфа-Бизнес» занял первое место в рейтинге лучших В2В мобильных банков Markswebb Business Mobile Banking Rank 2026, сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

Аналитики Markswebb выделили поиск со встроенным нейропомощником, который помогает пользователю находить нужные сервисы, объясняет продукты и возможности банка, а также сопровождает клиента в формате живого диалога.

Также аналитики высоко оценили интерфейс управления подключенными продуктами, легкость обновления сведений компании, прием платежей, функционал РКО и удобство размещения денежных средств на депозите через мобильное приложение.

Как отметил руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц Сергей Паршиков, сильная конкуренция на рынке постоянно поднимает планку для всех участников.

«MarksWebb в этом процессе играет важную роль, помогая видеть лучшие практики и двигать вперед весь банковский рынок. Для нас это конкуренция, а для клиента — лучший клиентский опыт», — сказал он.

При составлении рейтинга аналитики проверили приложения мобильных банков для малого и микробизнеса десяти крупнейших банков России по более чем 140 пользовательским сценариям и около 800 критериям оценки цифрового опыта.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!