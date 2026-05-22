Альфа-Банк стал первым в рейтинге мобильных банков для малого и микробизнеса

Мобильный банк для предпринимателей «Альфа-Бизнес» занял первое место в рейтинге лучших В2В мобильных банков Markswebb Business Mobile Banking Rank 2026, сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

Аналитики Markswebb выделили поиск со встроенным нейропомощником, который помогает пользователю находить нужные сервисы, объясняет продукты и возможности банка, а также сопровождает клиента в формате живого диалога.

Также аналитики высоко оценили интерфейс управления подключенными продуктами, легкость обновления сведений компании, прием платежей, функционал РКО и удобство размещения денежных средств на депозите через мобильное приложение.

Как отметил руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц Сергей Паршиков, сильная конкуренция на рынке постоянно поднимает планку для всех участников.

«MarksWebb в этом процессе играет важную роль, помогая видеть лучшие практики и двигать вперед весь банковский рынок. Для нас это конкуренция, а для клиента — лучший клиентский опыт», — сказал он.

При составлении рейтинга аналитики проверили приложения мобильных банков для малого и микробизнеса десяти крупнейших банков России по более чем 140 пользовательским сценариям и около 800 критериям оценки цифрового опыта.