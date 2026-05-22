Совкомбанк выделил 3,5 млн рублей на развитие социальной журналистики

Совкомбанк объявил результаты первого всероссийского конкурса микрогрантов для региональных СМИ «Добро звучит громче». Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Конкурс стартовал в феврале этого года. Он запущен для поддержки региональных редакций и освещения социально значимых тем.

Участники представили материалы о работе НКО, участвующих в благотворительных проектах «Совкомбанк про добро» и «Технологии Добра». Конкурс собрал 48 заявок из более чем 30 регионов России — от Калининграда до Хабаровска. Экспертный совет определил 16 победителей из 13 регионов. Они получили гранты на общую сумму 3,5 млн рублей.

«Совкомбанк рассматривает конкурс «Добро звучит громче» как долгосрочный проект. Конкурс будет проводиться каждые полгода. В перспективе: расширение географии и числа участников, рост призового фонда, создание профессионального сообщества СМИ, работающих с темой благотворительности», — делится руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский.

Победители получили гранты от 65 до 586 тыс. рублей в зависимости от аудитории издания и оценки качества материалов. Они вручались изданиям с максимальной аудиторией и наивысшей оценкой жюри, а также локальные редакции из малых городов, показавшие высокий профессионализм. География конкурса охватила все федеральные округа. Больше всего победителей представили Сибирь и Поволжье. В списке также оказались издания с Дальнего Востока, Урала, Юга России, Центра и Северо-Запада.

Отбор победителей проводился независимым экспертным советом. Оценивался профессионализм подачи, глубина проработки темы, эмоциональное воздействие и способность вдохновить аудиторию на участие в благотворительности.

Методика учитывала два фактора: базовый размер гранта рассчитали исходя из посещаемости сайта СМИ по данным СКАН-Интерфакс, затем экспертный совет оценил качество материалов. Пятерка лидеров получила право на увеличение базового гранта от 25% до 125% в зависимости от места.