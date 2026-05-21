Подмосковье сосредоточило почти 50% складских мощностей страны

В Подмосковье сосредоточено почти 50% всех складских мощностей страны. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в регионе размещены распределительные центры, логистические хабы и склады для экспорта по территории России.

Глава региона вместе с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым посетил новый логистический комплекс «Глория Джинс» в деревне Гривно. Губернатор отметил, что в Подольске компания создала автоматизированный склад.

«Мы надеемся, что и другие компании при нашей региональной поддержке будут внедрять подобные решения. Мы делаем все возможное, чтобы привлекать новых производителей, и уверены, что они будут масштабировать свое производство, и это будет выгодно», — отметил Воробьев.

По его словам, регион старается максимально поддерживать бизнес.

Отмечается, что в Подмосковье развивают региональную программу поддержки роботизации в дополнение к федеральной. Так, для компаний, внедряющих роботов, планируется принять инвестиционный налоговый вычет, предполагающий компенсацию до 90% вложений в основные средства за счет региональной части налога, а еще до 10% — за счет федеральной.

Мера предусмотрена для проектов с инвестициями от 200 млн руб. за последний год. Для объектов, внедривших роботов, установят нулевую ставку по налогу на имущество на 3 года. Минимальный объем инвестиций в роботизацию составит 50 млн рублей.

«С коллегами из ритейла мы сейчас обсуждаем необходимость их соинвестиций вместе с нами, в разработку сложных, антропоморфных решений, или решений, связанных с полуатропоморфными вещами, которые сконцентрированы на искусственном машинном зрении и на человекоподобных манипуляторах, которые будут позволять совершать более точные операции», — сказал Алиханов.

Он подчеркнул, что задачи заместить человека во всех сферах нет, но есть задача освободить человека от рутинных, сложных и опасных участков работы.