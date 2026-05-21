На «Розе Хутор» в седьмой раз пройдет форум недвижимости «Движение»

Форум недвижимости «Движение» пройдет с 16 по 19 июня на территории курорта «Роза Хутор». Организаторы отметили, что впервые в форуме смогут принять участие не только девелоперы и отраслевые компании, но и представители других бизнесов.

В первый день работы форума пройдет программа «Движение. День CRE», где обсудят ключевые вопросы развития коммерческого сегмента недвижимости.

В главном зале после торжественного открытия состоится большая сессия «Барометр отрасли» с участием генерального директора «Самолета» Анны Акиньшиной, председателя совета директоров, президента ГК «Основа» Александра Ручьева и других.

Также на форуме будет работать секция «Ритейл, торговые центры и недвижимость для бизнеса», которую откроет сессия «Инвестиции в коммерческую недвижимость в России и за рубежом».

В главном планерном заседании 18 июня примут участие представители министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и бизнес-сообщества.

Организаторы отметили, что одним из главных событий вечера станет публичное интервью заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никиты Стасишина с основателем и президентом группы компаний «Аскона» Владимиром Седовым.

Кроме того, в рамках форума запланирован ряд мероприятий для тех, кто интересуется инвестициями в доходную недвижимость. В финальный день для предпринимателей будет организована конференция «Нефорбсы».