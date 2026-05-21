Клиенты программы лояльности Альфа-Банка получили 15 млрд баллов кэшбека

Денис Осин: программа «Альфа-Выгодно для бизнеса» не имеет аналогов на рынке

Программой лояльности «Альфа-Выгодно для бизнеса» пользуется каждый второй предприниматель с расчетным счетом для бизнеса в Альфа-Банке, сообщили в пресс-службе банка.

Как отметил директор малого и среднего микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин, программа лояльности банка уникальна и не имеет аналогов на рынке.

«Это не только инструмент экономии, но и дополнительная выгода от бизнес-деятельности — вот почему она так популярна среди предпринимателей», — сказал он.

В пресс-службе банка отметили, что всего с момента запуска клиенты получили 15 млрд баллов, а самыми популярными категориями стали продукты, товары для дома и торговые онлайн-площадки.

Баллы начисляются предпринимателям за карточные транзакции, остатки на счетах, обороты по торговому и интернет-эквайрингу, пополнение счета и другие регулярные операции.