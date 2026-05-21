Более 1 млн клиентов Сбера воспользовались «Деньгами до зарплаты»

Клиенты Сбера в апреле подали 2,3 млн заявок на оформление «Денег до зарплаты»
За год более 1 млн клиентов Сбера воспользовались проектом «Деньги до зарплаты», в рамках которого можно получить до 5 млн рублей на срок до одного месяца, сообщает пресс-служба Сбера.

В банке отметили, что продуктом могут воспользоваться не только клиенты Сбера, но и других банков.

По данным Сбера, в апреле клиенты подали 2,3 млн заявок на оформление продукта. Всего одобрение получили более 30% заявок, а средний чек выдачи составил 9 тыс. рублей.

В Сбере добавили, что по итогам 2025 года продуктом воспользовались 1,1 млн уникальных клиентов.

 
