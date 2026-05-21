На ЦИПР назвали доверие клиентов и сотрудников ключевым фактором успешного внедрения ИИ

Успеха в любой отрасли добьется не тот, кто внедрит ИИ быстрее всех, а тот, кто сможет выстроить доверие и дать новые смыслы сотруднику и клиенту, заявила исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова в рамках сессии на ЦИПР.

«Мне кажется важным, что в дискуссии про искусственный интеллект в финале мы все равно вернулись к людям – к тем, кто создает эти системы, и тем, кто ими пользуется», — сказала она, подводя итоги сессии «ИИ-помощники для миллионов: как построить масштабируемый сервис и сохранить человеческий контроль».

Также Анна Иванова приняла участие в сессии «Алгоритмическая журналистика и медиаплатформы нового поколения». Она отметила, что внедрение ИИ важно для медиа, так как отрасли нужен выход на новый качественный уровень.

«Сегодня СМИ нужна помощь в выходе на новый уровень, потому что в погоне за трафиком в России снижается качество журналистики и, по сути, происходит подмена понятий – вместо освещения, пользы и помощи человеку медиа вызывают тревожность и негатив у своих читателей. Кажется, что правильный подход к AI-трансформации сможет вернуть смыслы профессии журналиста и найти новые идеи для монетизации», — рассказала она.