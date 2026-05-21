Россияне покупают сладости и готовую еду по советам из соцсетей

Россияне чаще всего покупают по советам из соцсетей сладости — такие продукты после просмотра ленты берут 61% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от X5 (есть у «Газеты.Ru»).

В целом продукты, увиденные в соцсетях, покупают 76% опрошенных россиян. Еще 64% считают, что лента помогает находить нужные товары.

После рекомендаций пользователи чаще всего берут сладости, полезные продукты и готовую еду — 61, 46 и 45% соответственно. Также в список попали напитки (39%), снеки и чипсы (33%), соусы и специи (29%). Перед покупкой продукта из соцсетей 57% опрошенных смотрят состав и характеристики. 43% читают комментарии к посту, 38% ищут другие публикации, еще 38% проверяют рейтинг в приложениях магазинов. Половина россиян покупает увиденные в соцсетях продукты в течение недели, 29% — за несколько часов, 13% — через неделю или позже, 8% — сразу.

Сложнее всего удержаться от покупки после подборок скидок и выгодных находок — так ответили 28% респондентов. Еще 21% покупают продукты после рецептов блюд, а 14% — после лайфстайл-контента блогеров, например, когда увидели у них батончики в посте. При этом у 46% россиян сохранено, но еще не куплено от одного до пяти продуктов, у 21% — от шести до десяти, у 13% — больше десяти.

Большинство респондентов стараются контролировать такие покупки. 38% заявили, что берут только то, что действительно хотят, 33% обычно укладываются в запланированный бюджет. Но 22% признались, что тратят больше, чем собирались.

Чаще всего незапланированные покупки во время просмотра соцсетей происходят из-за усталости и желания порадовать себя — так ответили 34% участников опроса. Еще 30% покупают лишнее из-за чувства голода, 16% — от скуки.

Чтобы не переплачивать, россияне сравнивают цены в разных магазинах (33%), ищут скидки и акции (28%), откладывают покупку на потом (14%), а также используют программы лояльности и кешбэк-сервисы (13%). При этом 9% признались, что им ничего не помогает.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее россиянам посоветовали подписаться на соцсети театров.

 
