На ЦИПР рассказали об эффективности передачи ИИ-агенту знаний сотрудников

Данные могут быть еще более полезным активом, если правильно используются искусственным интеллектом, заявил директор центра технологического бизнеса Сбербанка Андрей Кутуков в рамках ЦИПР.

Он отметил, что датасет для ТЭК должен содержать актуальные для отрасли данные.

«У всех нас есть должностные инструкции, но мы далеко не всегда работаем четко по ним — у каждого в голове своя инструкция. Чтобы ИИ-агент эффективно помогал в бизнесе, нужно максимально полно и четко описать его «должностную инструкцию» или иными словами сформировать навык», — сказал он.

Также Кутуков объяснил, как нужно обучать ИИ-агента.

«Сначала надо убедиться, что агент делает именно то, что мы от него хотим. И здесь очень важно управление доступами и логирование действий», — сказал он.

Кутуков напомнил, что ранее Сбер представил новую платформу GigaCowork (ГигаКоворк) для создания и управления универсальными агентами.