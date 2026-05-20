На Ялуторовском комбинате запустят производство глазированных сырков

Гендиректор компании «Логика молока» Якуб Закриев и губернатор Тюменской области Александр Моор дали старт проекту строительства современного производства глазированных сырков. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Рабочая встреча состоялась на молочном комбинате «Ялуторовский», отметившем 90-летний юбилей в этом году. Стороны обсудили инвестиционные проекты на общую сумму 6,2 млрд рублей.

Предполагается, что мощности нового производства позволят производить порядка 10,5 тыс. тонн сырков в год. Инвестиции в это направление достигнут 3,8 млрд рублей.

В текущий момент «Логика молока» реализует два проекта по расширению производства ультрапастеризованных напитков, развитию технологий автоматизации и сгущению молочной сыворотки.

«Молочный комбинат «Ялуторовский» уже 90 лет обеспечивает уральские и сибирские регионы качественными и востребованными молочными продуктами. Но чтобы сохранять лидерство необходима автоматизация, внедрение научных и производственных технологий», — заявил Закриев.

По его словам, масштабная инвестпрограмма поможет расширить производственные мощности, внедрить технологии роботизации, а также выйти в новые категории. Он считает, что это обеспечит рост спроса на молочную продукцию как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.

«Комбинат прошел большой путь. В годы войны он бесперебойно обеспечивал фронт и тыл продукцией. Она была особенно востребована в госпиталях», — сказал Моор.

Он напомнил, что за самоотверженный труд в 1943 году коллектив был удостоен переходящего Красного Знамени Государственного комитета обороны СССР.

Напомним, молочный комбинат «Ялуторовский» основали в 1936 году. Завод может перерабатывать порядка 1 тыс. тонн сырого молока в сутки.