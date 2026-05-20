Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

На Ялуторовском комбинате запустят производство глазированных сырков

В развитие Ялуторовского молочного комбината вложат 6,2 млрд рублей
Пресс-служба губернатора Тюменской области

Гендиректор компании «Логика молока» Якуб Закриев и губернатор Тюменской области Александр Моор дали старт проекту строительства современного производства глазированных сырков. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Рабочая встреча состоялась на молочном комбинате «Ялуторовский», отметившем 90-летний юбилей в этом году. Стороны обсудили инвестиционные проекты на общую сумму 6,2 млрд рублей.

Предполагается, что мощности нового производства позволят производить порядка 10,5 тыс. тонн сырков в год. Инвестиции в это направление достигнут 3,8 млрд рублей.

В текущий момент «Логика молока» реализует два проекта по расширению производства ультрапастеризованных напитков, развитию технологий автоматизации и сгущению молочной сыворотки.

«Молочный комбинат «Ялуторовский» уже 90 лет обеспечивает уральские и сибирские регионы качественными и востребованными молочными продуктами. Но чтобы сохранять лидерство необходима автоматизация, внедрение научных и производственных технологий», — заявил Закриев.

По его словам, масштабная инвестпрограмма поможет расширить производственные мощности, внедрить технологии роботизации, а также выйти в новые категории. Он считает, что это обеспечит рост спроса на молочную продукцию как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.

«Комбинат прошел большой путь. В годы войны он бесперебойно обеспечивал фронт и тыл продукцией. Она была особенно востребована в госпиталях», — сказал Моор.

Он напомнил, что за самоотверженный труд в 1943 году коллектив был удостоен переходящего Красного Знамени Государственного комитета обороны СССР.

Напомним, молочный комбинат «Ялуторовский» основали в 1936 году. Завод может перерабатывать порядка 1 тыс. тонн сырого молока в сутки.

 
Теперь вы знаете
Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!