Сбер открыл российскому бизнесу доступ к новой СУБД

Белевцев: российский бизнес сознательно выбирает отечественные технологии
Сбер представил новую аналитическую систему управления базами данных (СУБД) Platform V DataMarts для обработки больших объемов информации в реальном времени, сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев в рамках ЦИПР.

Разработкой займется дочерняя компания Сбера «СберТех».

СУБД разработана на базе открытого исходного кода ClickHouse и поддерживает SQL-подобный язык запросов.

Как отметил Белевцев, современная СУБД – это ключевое звено инфраструктуры высоконагруженных сервисов.

«Российский бизнес сознательно выбирает путь построения систем на отечественных технологиях. И здесь важны не просто возможности базы данных, а три кита: производительность, безопасность и способность органично встроиться в общий технологический стек без потери эффективности», — сказал он.

Белевцев добавил, что бесперебойная работа крупнейших корпораций – ключевой фактор сохранения конкурентоспособности на рынке.

Также генеральный директор «СберТеха» Максим Тятюшев рассказал, что система позволяет бизнесу оптимизировать управление большими данными, снизить затраты на инфраструктуру и повысить точность прогнозирования.

 
