В Сбере заявили о важности быстрой адаптации к AI

Компании в ближайшие годы начнут терять существенную долю рынка, если не смогут быстро адаптировать свои процессы к AI-native модели, заявил директор по AI-трансформации Сбербанка Сергей Рябов в рамках конференции ЦИПР.

Он отметил, что ИИ меняет не только внутреннюю эффективность бизнеса, но и структуру конкуренции.

«Сбер в рамках стратегии поставил себе задачу трансформации в AI-native организацию. Это подразумевает перестройку всех ключевых процессов — от клиентского обслуживания до процессов принятия решений и поддерживающих функций. Это не какая-то полировка, а существенное перестроение», — сказал он.

Рябов добавил, что сейчас более 50% кода в Сбере создается с помощью генеративного ИИ.

«Задача банка состоит в том, чтобы поднять эту планку еще выше. Сегодня разработчик становится больше архитектором, меняется устройство Agile-команд и подход к созданию продуктов», — сказал он.