Эксперт объяснил главную ошибку брендов при создании контента

Бренды начали все чаще создавать контент в социальных сетях ради больших охватов, а не ради смысла. В результате такой тенденции в интернете появилось много «цифрового шума». Об этом газете «Известия» сообщил медиа-предприниматель, сооснователь Spot Film и Big Black Studio Павел Галин.

По словам специалиста, сейчас на рынке сложилась ситуация, которая вынуждает компании регулярно создавать и публиковать новые материалы, чтобы не выпадать из информационной повестки. На фоне таких обстоятельств контент образовал бесконечный поток однотипных постов и перестал быть событием.

Эксперт отметил, что многие бренды начали часто использовать чужие идеи при создании собственных материалов. В результате регулярность публикация оказалась важнее их качества и смысла.

«Отдельная история — нейросети. Рынок встретил идеальным сотрудником: быстро, дешево, бесконечно продуктивно», — добавил Галин.

Однако он подчеркнул, что искусственный интеллект не способен автоматически налаживать эмоциональную связь с пользователями, которые замечают неискренность и испытывают усталость от алгоритмического контента. Специалист подчеркнул, что брендам следует изучить свою аудиторию и начать работать с позиционированием, используя тренды только как инструмент.

Ранее стало известно, что россияне стали более избирательными в выборе контента.

 
