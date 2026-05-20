В Сбере рассказали, какие ИИ будут определять будущее

Кирилл Меньшов: будущее за ИИ, который встраивается в ИТ-ландшафт

Наибольшим спросом на старте GenAI-трансформации будут пользоваться ИИ, которые встраиваются в ИТ-ландшафт, а не перекраивает его с нуля, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов в рамках конференции ЦИПР.

По его словам, у Сбера уже есть решения в этой сфере.

«Наши «ГигаЧат Бизнес» и GigaARPA используются для роботизации процессов в компании. Конкурентное преимущество страны — это экспорт цифрового суверенитета. Речь идет не просто о продаже продуктов или технологий, а о передаче компетенций», — сказал Меньшов.

Он отметил, что еще одним важным направлением является сотрудничество в разработке ПО.

«Мы уже выпустили руководство о том, как видим разработку ПО в эпоху искусственного интеллекта, и призываем всех присоединяться к трансформации российского ИТ-сообщества», — сказал он.

Меньшов подчеркнул, что необходимо вместе переходить на использование ИИ и агентной разработки в создании всего российского технологического стека.

«Я убежден, что это та самая точка консолидации усилий IT-отрасли. Не коммерческой консолидации, а осознания общего интереса — переходить на использование ИИ в разработке», — заключил он.