Сбер представил на ЦИПР новый продукт для делегирования рутинных задач ИИ

Сбер открыл доступ к тестированию нового продукта «ГигаКоворк» на конференции ЦИПР. О решении рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев.

Платформа поможет в управлении автономными агентами для делегирования рутинных шагов бизнес-процессов искусственному интеллекту.

«Год назад все только и говорили про ИИ-агентов. Но тема оказалась сложной: разработка агентов лежит на стыке IT и Data Science, и далеко не каждая компания с этим справлялась. Поэтому на ЦИПР-2026 мы открываем доступ к тестированию нашего нового продукта ГигаКоворк. Это платформа управления автономными агентами для всей компании», — отметил Белевцев.

Платформа сможет делегировать рутинные шаги бизнес-процессов ИИ-агентам. Логику работы описали на языке бизнес-регламентов без участия разработчиков и перестройки внутренних ИТ-систем.

В Сбере насчитывается около тысячи инициатив, связанных с ИИ-агентами. Каждая дает значимый экономический эффект. Компания начала переход к внедрению универсальных агентов, способных замещать целые корпоративные роли. Например, уже 40% обращений в контакт-центры Сбера обрабатывают ИИ-агенты.

«Так же, как мы помогаем программистам, мы можем помочь инженерам-проектировщикам, создав помощника, который сократит время на затратные, но не самые творческие этапы работы. Или помочь с моделями для медицины — например, при моделировании белков для разработки лекарств. Еще один прогрессивный тренд — физический ИИ. Наш робот «Грин «— пока исследовательский проект, но в перспективе он станет продуктом», — отмели он.

По его словам, антропоморфная робототехника оказалась востребованной благодаря способности робота взаимодействовать с реальным миром. В этом ему помогают VLA-модели.

По мнению Белевцева, качество работы ИИ-агентов напрямую зависит от того, насколько четко организованы и прописаны сами процессы — по сути, их должностные инструкции.