В России запустили цифровую платформу «Росвексель» для покупки золота

В России появилась цифровая платформа «Росвексель» для покупки слитков золота с защитой от снижения цены. Среди учредителей - Минфин России, ПСБ и группа А7. Об этом сообщили представители компании в рамках пресс-конференции.

Частные инвесторы смогут приобрести золото и оставить его на хранении в государственной инфраструктуре или забрать к себе домой. Купить можно будет всего от одного грамма — такой механизм елает золото доступным для граждан с любым уровнем дохода.

«Стоимость золота за последние 30 лет увеличилась в 20 раз, достигнув исторического максимума в 2026 году. Высокая ликвидности делает его самым перспективным инструментом для накоплений на долгосрочном периоде. Наша задача — создать понятный и удобный инструмент, через который граждане с разным уровнем дохода смогут инвестировать в золото, а также простимулировать внутренний спрос», — отметил заместитель Министра финансов Алексей Моисеев.

Сделки проходят через инфраструктуру ПСБ и А7 — надежную банковскую архитектуру с полным набором инструментов контроля, регулирования и защиты данных, проверенную в работе с реальными активами. Еще одно преимущество цифровой платформы — наличие механизма защиты от краткосрочного снижения цены золота в момент покупки. Так инвестор защищен от ситуации, когда цена на золото падает сразу после сделки. Аналогов этому нет на российском рынке.

«Фактически мы перенесли банковские стандарты на рынок физического золота, создав технологический прецедент для всей финансовой отрасли. Для клиента это означает мгновенные операции в полностью защищенном цифровом пространстве, сопоставимом по надежности с межбанковскими расчетами. Именно эти стандарты позволяют нам реализовывать проекты государственной значимости — мы обладаем уникальными компетенциями и многолетним опытом участия в ключевых инициативах страны. Наша цель — не просто сервис, а создание условий для суверенной отечественной инфраструктуры, где физическое золото становится полноценным цифровым активом с банковским качеством», — пояснил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.

Как рассказал генеральный директор компании «Росвексель» Осман Кабалоев, важно создать стандарт продаж золота на рынке.

«Граждане должны понимать, как формируется цена на товар, получить доступ к физическому золоту без брокерских счетов, сложных инструментов и посредников. Инвестор приобретает реальный актив и самостоятельно решает, как им распоряжаться: хранить в надежной государственной инфраструктуре, включая Гознак, или получить металл в физической форме. Мы хотим сделать так, чтобы приобрести небольшие слитки было также просто и удобно, как, например, заказать любой товар через маркетплейс», — отметил он.