В России вырос спрос на отечественные операционные системы Smart TV

Продажи телевизоров с «Салют ТВ» выросли на 71%
Продажи телевизоров Сбера и устройств партнерских брендов с операционной системой «Салют ТВ» с января по апрель 2026 года выросли на 71% год к году, сообщает пресс-служба SberDevices.

В компании отметили, что также на 54% выросли продажи экранных устройств. Это связывают с растущим интересом на российские операционные системы Smart TV.

Как уточнили в SberDevices производители начинают чаще внедрять подобные системы. Например, «Салют ТВ» была внедрена в ряд моделей новой линейки телевизоров General Electronics.

Как сообщили в компании, интеграция ИИ-помощника GigaChat в платформу «Салют ТВ» позволила сделать более персонализированный телевизор.

Еще одним фактором назвали расширение линейки телевизоров Сбера. В ноябре 2025 года Сбер выпустил серию 7000 с возможностью управления голосом. По итогам четырех месяцев 2026 года количество продаж собственных телевизоров бренда выросло на 43% год к году.

 
