На ЦИПР представили платформу для развертывания ИИ-моделей

Российский облачный провайдер «Турбо облако» представил Inference Platform на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. Платформа направлена на развертывание и эксплуатацию моделей искусственного интеллекта, сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

Отмечается, что бизнес сможет тестировать сервис на собственных моделях. В компании уточнили, что новый продукт дает готовый сервис для работы с ИИ-моделями.

Гендиректор «Турбо облака» Александр Обухов подчеркнул, что порядка 65% финансовой нагрузки на компании, самостоятельно развернувших ИИ-инфраструктуру, приходилось на эксплуатацию продукта на своей территории. Также он отметил важность ИИ-специалистов.

«Компании всегда проще взять экспертизу на рынке. У облачного провайдера есть практически весь спектр GPU-карт, который можно применить на разных проектах и их этапах. Например, на различных стадиях строительства арендуется разная техника. То же самое у нас: это снизит финансовую нагрузку для бизнеса, который пытается самостоятельно развернуть ИИ-инфраструктуру. Мы сможем интерфейс делать операционно дешевым, это все делается более экономически эффективно», — сказал Обухов.

По мнению директора по стратегии и технологиям «Турбо облака» Михаила Соколова, готовая ИИ-инфраструктура увеличит осознанность потребления. При этом подобные сервисы он назвал полигоном для тестирования.

«Лучше всего это делать на площадках вроде наших, потому что мы даем широкий спектр GPU-карт, доступных ИИ-моделей, чтобы можно было попробовать разные, посмотреть, какие эффективные подходят для тех или иных задач. Это площадка, на которой можно стремление превратить в осознанную потребность и понять, как дальше все это в экономику бизнеса вплетать», — подчеркнул он.

Коммерческий директор «Турбо облака» Лев Канода отметил, что разработка нацелена на компании, для которых создание ИИ-инфраструктуры не является профильным направлением.

«Купить готовый продукт намного выгоднее. Вы же не покупаете весь автосервис, если вам нужно обслужить автомобиль. Здесь такая же ситуация. Инфраструктура, как сервис, для клиента, тем более в нынешнее время, является крайне востребованной», — сказал он.