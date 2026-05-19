«Аэрофлот» представил цифрового аватара

«Аэрофлот» показал на конференции ЦИПР цифрового аватара Василису, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Василиса является диалоговым интерактивным аватаром на базе ИИ с использованием LLM-модели и технологии RAG. Аватар сможет помогать пассажирам в аэропорту.

Проект находится на этапе подготовки к промышленному внедрению и масштабированию.

В авиакомпании отметили, что общаться с виртуальным помощником можно будет через специальный киоск с сенсорным LED-экраном. Василиса умеет распознавать речь и тексты, поддерживает диалог с пассажиром и генерирует ответы на основе актуальных данных.

В «Аэрофлоте» добавили, что цифровой аватар сможет консультировать пассажиров об услугах авиакомпании, а также поможет с поиском и оформлением билетов.

В авиакомпании ожидают, что Василиса поможет снизить нагрузку на стойки информации и позволит клиентам оперативнее получать ответы на вопросы об авиапутешествии.

Также в «Аэрофлоте» уточнили, что в будущем виртуального помощника Василису можно будет использовать не только в аэропортах, но и на железнодорожных вокзалах, транспортных хабах и других транспортных сервисах.

Василиса также адаптирована для взаимодействия с пассажирами с ограниченными возможностями здоровья, так как с ней можно общаться голосом и текстом, а голосовые ответы дублируются в виде текста. В перспективе «Аэрофлот» проработает дополнительные сценарии взаимодействия аватара и пассажиров с особыми потребностями.