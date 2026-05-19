На ЦИПР обсудили риски внедрения ИИ в компаниях

ИТ-компаниям нужно создавать удобные инструменты для сотрудников вокруг ИИ-агентов, заявил вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов в рамках ЦИПР.

Он отметил, что сотрудникам нужны удобные инструменты внутри организации, иначе они будут отправлять все в облако.

«Это фантастически экономит их трудозатраты», — сказал он.

По словам Меньшова, токен-экономика ИИ будет дешеветь.

«То, что не окупается сегодня, принесет прибыль через полгода, а отказ от внедрения сейчас — ошибочная тактика, откладывающая накопление критического опыта», — добавил он.

Также Меньшов заявил, что Сбер выпустил руководство о том, как компания видит подход к разработке ПО в эпоху ИИ.

«Такие практикоориентированные документы должны появляться и в других областях. Только компании, которые сами внедряют и могут обобщить свой опыт, способны проложить путь, чтобы нам не отстать в разработке софта», — заключил Меньшов.