Экономист объяснил, почему растет прибыль банков

Прибыль российских банков растет, потому что они быстро снижают ставки по вкладам и не уменьшают их с такой же скоростью по кредитам. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина, член генерального совета «Деловой России» Олег Николаев.

Банковский сектор продолжает бить собственные рекорды чистой прибыли. В первом квартале 2026 года кредитные организации заработали 1,235 трлн рублей прибыли. Это на 35% больше, чем кварталом ранее.

«В чем секрет? В первую очередь в том, что банки последовали за снижением ключевой ставки весьма своеобразно: выплаты по депозитам (4, 741 трлн рублей) сократили в прямой пропорции, а вот ставки по собственным кредитам снизили с некоторым запозданием. Что обеспечило им прибыль в 6, 914 трлн рублей.

При этом доходы банковского сектора от инвестиционной деятельности и валютных операций — всего 409 млрд рублей. Наглядная иллюстрация давнего тезиса Эльвиры Набиуллиной насчет того, что компании, желающие развиваться, должны полагаться в первую очередь на себя, а не на заемные деньги», — отметил Николаев.

Банки остаются «денежными пылесосами» экономики, заключил Николаев.

