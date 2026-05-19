На ЦИПР рассказали о перспективах физического ИИ в промышленности

Отсутствие полезных данных для обучения хорошего робота – главный вызов физического искусственного интеллекта, заявил на конференции ЦИПР старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

По его словам, прорыв в обучении больших языковых моделей произошел после накопления огромного объема знаний.

«Пока человечество накопило ноль полезных данных для обучения хорошего робота. Никто никогда не описывал связь движения этого робота с его телом. Для развития робототехники нужно прежде всего накопить достаточный объем данных», — сказал он.

Белевцев добавил, что у физического ИИ отсутствуют объективные бенчмарки для оценки производительности.

«Сегодня все стали думать о моделях VLA (vision, language, action). Буква L здесь неслучайна: текстовая модальность связывает зрение и действия робота. Через несколько шагов буква L исчезнет, но сейчас она позволяет двигаться быстрее», — рассказал он.

Кроме того, Белевцев подчеркнул, что для развития робототехники в России должны быть собственные технологии.