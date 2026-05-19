Сбер добавил в среду для разработки локальный маркетплейс плагинов

Сбер представил на конференции ЦИПР крупное обновление профессиональной среды разработки для корпоративных клиентов GigaIDe Pro, сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь в GigaIDe Pro появился локальный маркетплейс, который обеспечить безопасность данных и минимизирует риски для компаний. Пользователи смогут в личном кабинете увидеть дистрибутив маркетплейса с одобренными плагинами.

Также в новой версии GigaIDe Pro увеличили количество поддерживаемых инструментов для администрирования баз данных, веб-разработки и решения задач машинного обучения.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, GigaIDe Pro развивается как полноценная интегрированная среда разработки.

«Наша стратегическая цель — обеспечить качественное и устойчивое импортозамещение, предоставив компаниям инструмент, который не уступает зарубежным аналогам, а по ряду направлений задает новый стандарт эффективности и контроля», — сказал он.