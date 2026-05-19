Россияне рассказали, почему уволились с завода

Почти треть бывших работников промышленных предприятий заявили, что уволились из-за руководства и отношения к персоналу. Эти причины в отзывах назвали 29% ушедших сотрудников, говорится в исследовании Dream Job, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

На втором месте оказались зарплата и премии — 26% упоминаний. Еще 19% бывших работников говорили об условиях труда, безопасности и быте. Организацию процессов и коммуникацию упоминали 16%, график, баланс, отпуск и сменность — 15%, карьерный рост и обучение — 12%. Переработки, нехватку людей и высокую нагрузку называли 11%, соцпакет — 4%.

«Среди основных причин ухода сотрудники называют зарплату и стиль руководства. При этом перегрузка нередко становится тем фактором, который окончательно подталкивает уйти — это видно по состоянию работников перед увольнением. Если говорить о том, что могло бы удержать людей, то 34% называют более высокую зарплату, 24% — изменение стиля руководства, 13% — снижение нагрузки. При этом 21% отмечают, что их решение было окончательным и изменить его уже невозможно», — заявил основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов.

Главные источники напряжения на производстве связаны с организацией работы. Авральность и непредсказуемые задачи называли 50% респондентов, темп, нормы и план — 35%, нехватку людей — 30%. Давление и тон руководителя упомянули 22%.

В отзывах бывшие сотрудники часто связывают перегрузку и хаос именно с начальством. Сотрудники отметили давление, неуважительное отношение, хамство, унижения. По словам уволившихся, начальники плохо понимают производство, оборудование или реальные процессы.

В анкетах самая частая характеристика руководителя — непоследовательность. 32% сотрудников заявили, что начальник «ведет себя по-разному, зависит от настроения». Каждый третий фактически работает с руководителем, чьи действия сложно предугадать. На фоне авралов, нехватки людей и закрытой обратной связи это усиливает напряжение.

За четыре-восемь недель до увольнения почти каждый второй работник уходил со смены без сил раз в неделю или чаще. 19% говорили, что это происходило почти после каждой смены, 15% — несколько раз в неделю. Эмоциональное напряжение в тот же период отмечали 48% сотрудников.

В рамках исследования были проанализированы отзывы работников из девяти отраслей — тяжелого машиностроения, металлургии и металлообработки, пищевой промышленности, добычи, нефтегазового сектора, химического производства, лесной промышленности и деревообработки, электроники и приборостроения, а также энергетики. В него вошли 666 анкет действующих сотрудников и 48 065 отзывов, включая 23 394 комментария бывших работников.

