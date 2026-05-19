Покупатели БАДов рискуют стать жертвами мошенников

Экономист Щербаченко: мошенники в интернете обманывают покупателей БАДов
В интернете распространяется схема с продажей биологически активных добавок (БАДов). Аферисты размещают объявления о препаратах по дорогим ценам, обещая их высокую эффективность, а в результате покупатель получает пустышку после оплаты товара, сообщил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Мошенники запускают яркие сайты- лендинги и закупают много рекламы в соцсетях и в интернете, обещают «волшебное восстановление организма», рост иммунитета, энергию и защиту буквально от всего сразу. Цена на такие «препараты» часто в несколько раз выше обычных биологических добавок. Чтобы вызвать доверие, аферисты используют поддельные отзывы «довольных клиентов» с красивыми фото и слишком восторженными историями, фото «известных врачей» — нередко это просто украденные картинки, а врачи вообще ничего не знают о таком «средстве», — рассказал Щербаченко.

По его словам, обычно ситуация заканчивается тем, что товар может вообще не прийти либо приходит бесполезная пустышка, которая никак не лечит и не дает обещанного эффекта.

Экономист призвал россиян покупать лекарства или витамины в официальных аптеках, не переходить по ссылкам от неизвестных лиц, не вводить личные и финансовые данные на непроверенных ресурсах, проверять информацию о витаминах на официальных источниках и у врача, не совершать оплату, пока не видели товар.

Ранее МВД посоветовало россиянам минимизировать объем личных данных в интернете.

 
