Бывшая жена Потанина больше не сможет судиться с ним за рубежом

Арбитражный суд Москвы запретил экс-супруге владельца «Норильского никеля» Владимира Потанина продолжать судиться с ним в Высоком суде Лондона и других иностранных судах. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.

В феврале предприниматель обратился в московский арбитраж с заявлением о запрете Наталии Потаниной инициировать и продолжать разбирательства в государственных и арбитражных судах, которые расположены за пределами Российской Федерации. Начиная со стадии предварительных слушаний, процесс проходит за закрытыми дверями.

Суд полностью удовлетворил иск Потанина.

Тяжба между бывшими супругами продолжается с 2014 года. В результате нескольких судебных процессов в России Наталия Потанина добилась раздела совместного имущества и получила компенсацию в размере свыше 2,5 миллиарда рублей. Позже она покинула Россию и продолжила разбирательства в иностранных судах.

28 апреля сообщалось, что россиянка во время развода организовала похищение супруга, чтобы завладеть имуществом.

Ранее стало известно, почему пары продолжают жить вместе после расставания.