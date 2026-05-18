Сбер и red_mad_robot сформируют современный технологический стек в России

Сбер и red_mad_robot помогут бизнесу интегрировать ИИ в процессы
Сбер и технологическая компания red_mad_robot займутся развитием модели жизненного цикла создания программного обеспечения AI PDLC. Меморандум о сотрудничестве подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов и основатель red_mad_robot Алексей Макин на конференции ЦИПР-2026.

Отмечается, что искусственный интеллект встроен в модели от идеи до эксплуатации. Стороны планируют продвигать AI PDLC для создания ИТ-продуктов, апробировать ее при проектировании сложных платформ и наращивать компетенции специалистов.

Для реализации задачи привлекут экспертизу специалистов СберТеха. Стороны планируют использовать ряд продуктов с интегрированным ИИ: платформу GitVerse для совместной работы с кодом, ассистента GigaCode и систему для создания веб-приложений GigaStudio.

«Путь к AI-native сложнее, чем кажется. Амбиции бизнеса не всегда совпадают с возможностями, и поэтому большинство ИИ-инициатив остаются пилотами. ИИ-решения нельзя внедрять точечно — так оно не работает», — отметил Меньшов.

Он подчеркнул необходимость встраивания ИИ в полный жизненный цикл продукта и сохранения баланса между людьми, процессами и инструментами.

«В AI PDLC инженер становится архитектором контекста и управляет интеллектуальными агентами — это глубокая трансформация всего процесса разработки. В Сбере мы уже следуем концепции AI PDLC и вместе с партнерами будем развивать этот подход в России. Задача — помочь бизнесу быстрее перейти от экспериментов к промышленному внедрению и сформировать современный технологический стек», — сказал он.

В свою очередь, Макин отметил переход от традиционной разработки к модели с ИИ как частью бизнес-процессов. По его словам, AI PDLC позволяет системно выстраивать эту трансформацию.

«В итоге речь идет не о разовых улучшениях, а о создании устойчивого подхода, который помогает компаниям повышать конкурентоспособность и уверенно двигаться в сторону ИИ-ориентированной модели», — добавил он.

 
