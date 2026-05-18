Сбер и «Ростелеком» заключили соглашение о сервисе Web3Gate для криптовалют

Доступ россиян к популярным публичным сетям блокчейн, включая Ethereum и Bitcoin, станет комфортнее и безопаснее. На конференции ЦИПР–2026 Сбер и «Ростелеком» заключили соглашение о развитии Web3Gate.

Документ подписали управляющий директор, руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбера Андрей Дмитриев и вице-президент «Ростелекома» Виталий Трепыхалин. Сервис нацелен на работу с цифровыми валютами и токенизированными активами.

Партнерство поможет интегрировать цифровые валюты в экосистему Сбера. Компания планирует благодаря Web3Gate вывести на рынок линейку массовых цифровых сервисов для россиян: безопасный обмен и хранение криптовалют, токенизацию реальных активов, создание защищенного моста между собственной блокчейн-платформой и сетью Ethereum, а также выдачу кредитов под залог цифровых валют.

Дмитриев отметил нацеленность Сбера на удобство клиентов. По его словам, совместный пилотный проект с Ростелеком на базе Web3Gate поможет построить простые и понятные клиентские сервисы.

«Наши клиенты смогут спокойно обменивать и хранить цифровые активы, будучи уверенными: их средства в безопасности и доступны в любую секунду. Наш партнерский проект позволит протестировать новые продукты в условиях реальной нагрузки, обмениваться опытом и дорабатывать сервис так, чтобы он был максимально удобен для каждого человека», — сказал он.

Трепыхалин назвал сотрудничество со Сбером важным шагом для развития финансовых технологий.

«Совместный пилотный проект позволит нам протестировать сервис Web3Gate в реальных условиях и оценить его потенциал. Объединение компетенций двух гигантов ускорит внедрение инновационных решений в области цифровых финансов», — сказал он.