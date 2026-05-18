В Сбере подчеркнули перспективность технологии физического ИИ

Сбер назвал физический искусственный интеллект самой перспективной технологией в этом направлении. Об этом на конференции ЦИПР заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев.

Участники сессии обсудили прорывные технологии и барьеры в развитии НИОКР. Белевцев подчеркнул необходимость внедрения ИИ и ведения фронтирных разработок. По его словам, в 2025 году исследователи Сбера опубликовали свыше 450 научных статей, большинство которых представили на международных конференциях.

Белевцев уточнил, что эффект от исследований измеряется в том числе по коммерческой конверсии разработок. Рецензируемые конференции топ-уровня он назвал бенчмарком качества.

«Наиболее перспективная сегодня тема — развитие физического искусственного интеллекта. Очень интересно взаимодействие генеративного ИИ с физическими объектами. У нас уже есть хорошие примеры разработок в этой сфере, которые мы ведем вместе с партнерами», — сказал старший вице-президент Сбера.

Белевцев напомнил, что в конце прошлого года Сбер представил первого антропоморфного робота «Грина». По его словам, промышленные роботы справляются со сборкой машин, но не выполняют простые бытовые действия. Для обучения робота разработаны модели VLA (Vision Language Action).

Он рассказал, что для обучения робот такому разрабатываются модели VLA (Vision Language Action), позволяющие антропоморфному роботу воспринимать окружающую обстановку, интерпретировать ее и совершать действия на основе этого восприятия.

Белевцев подчеркнул, что исследователей Сбера над открытой моделью Green VLA стала лучшей статьей дня на Hugging Face (признан в РФ иностранным агентом), заняла второе место в конкурсе статьи месяца и первое место в открытом конкурсе китайской компании.

Спикер уточнил, что Сбер принципиально открывает эти модели, чтобы привлечь внимание россиян к современной робототехнике и физическому ИИ как к ключевым технологиям XXI века.