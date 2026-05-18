Узбекистан впервые провел первичное публичное размещение акций нацактива на Лондонской бирже

Узбекистан впервые в современной истории провел первичное публичное размещение акций (IPO) национального актива на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщается на сайте kun.kz.

Эмитентом выступил Национальный инвестиционный фонд Узбекистана (UzNIF). Общий объем заявок на акции приблизился к $3 млрд. Участниками размещения стали различные инвесторы, среди которых BlackRock, Franklin Templeton и другие.

«Иногда страны меняют свой курс незаметно, а иногда мир начинает это замечать. Сегодня для Узбекистана наступил один из таких периодов. Для нас глубоко символично стоять здесь, на Лондонской фондовой бирже, по случаю первого международного листинга Национального инвестиционного фонда Узбекистана», — отметила руководитель администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева

Она добавила, что это событие отражает преобразования в экономике страны.

Также Мирзиёева заявила, что Узбекистан последовательно формирует конкурентоспособную, инвестиционно-ориентированную и глобально интегрированную экономику.

«Это первичное публичное размещение акций — не просто о привлечении капитала, оно о построении доверия и о формировании нового поколения узбекистанских институтов. Данный фонд объединяет некоторые из важнейших компаний нашей экономики в сферах энергетики, транспорта, финансов и промышленности», — сказала она.

По словам Мирзиёевой, Узбекистан готовит новые листинги, расширяет участие частного сектора и строит Ташкентский международный финансовый центр.

«У нас есть амбиции создать надежную финансовую и инвестиционную платформу, работающую в соответствии с международно признанными правовыми стандартами. Для нас важен не только сам рост — для нас важно качество этого роста», — подчеркнула она.

 
