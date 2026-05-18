Российская нефтяная компания запустила центр управления транспортом

«Самаранефтегаз» (входит в комплекс НК «Роснефть») внедрила единый центр управления транспортом с использованием цифровых технологий, сообщает пресс-служба компании.

Новая система, разработанная в компании, сможет в реальном времени координировать работу более тысячи единиц техники, чтобы оптимизировать логистику и снизить производственные издержки.

Центр способен распределять технику между подразделениями и дочерними предприятиями.

Как отметили в компании, цифровое управление позволяет минимизировать простои и порожние пробеги, а также повысить коэффициент полезного использования автотранспорта.

«Во время пилотного проекта компания сформировала единый сквозной цифровой процесс. По окончании рейсов проводится финальная приемка верифицированных объемов транспортных услуг на базе телематических данных с последующим формированием бухгалтерской документации и управленческих отчетов в автоматическом формате», — сообщили в компании.