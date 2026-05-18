Крупный бизнес сможет локально установить ИИ-платформу Сбера

Сбер открыл для крупного бизнеса возможность локально установить ИИ-платформу GitVerse на своих серверах, сообщает пресс-служба банка.

Новый функционал платформы представили на конференции ЦИПР.

На платформе можно делегировать ИИ-ассистенту рутинные задачи, а также автоматизировать непрерывную интеграцию и доставку кода.

Как отметил старший вице‑президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, ИИ стал полноправным партнером, а не вспомогательным инструментом.

«GitVerse мы изначально проектировали в новой логике — со встроенным искусственным интеллектом. Теперь платформу можно развернуть в контуре компании — это ответ на запрос бизнеса, которому нужно надежное, эффективное и безопасное решение», — сказал он.