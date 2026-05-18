Российский бизнес сможет перейти на российскую систему управления базами данных

Сбер представил новую систему управления базами данных
Сбер представил на конференции ЦИПР новую систему управления базами данных (СУБД) «О.К.Е.А.Н.», сообщает пресс-служба банка.

Новую СУБД разработал «СберТех» (дочерняя компания Сбера).

Как отметили в Сбере, теперь российский бизнес сможет перейти на российскую СУБД без потери производительности. В СУБД поддерживается гибридная нагрузка, благодаря чему компании смогут использовать меньшее количество систем, упрощая ИТ-инфраструктуру.

«О.К.Е.А.Н.» построен на открытом коде OceanBase и работает на SQL.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов, импортозамещения СУБД – один из приоритетных вопросов для крупного бизнеса.

«Наша задача заключалась в создании надежного инструмента, которому можно доверить самый ценный актив — данные», — сказал он.

Также генеральный директор «СберТеха» Максим Тятюшев рассказал, что новая СУБД позволит бизнесу расти без лимитов и компромиссов.

«Новая СУБД помогает компаниям мигрировать с зарубежного ПО, не теряя в производительности. С ней можно масштабироваться без допзатрат и модернизировать ИТ-ландшафт, снижая расходы на владение», — сказал он.

 
