Российский бизнес сможет перейти на российскую систему управления базами данных

Сбер представил на конференции ЦИПР новую систему управления базами данных (СУБД) «О.К.Е.А.Н.», сообщает пресс-служба банка.

Новую СУБД разработал «СберТех» (дочерняя компания Сбера).

Как отметили в Сбере, теперь российский бизнес сможет перейти на российскую СУБД без потери производительности. В СУБД поддерживается гибридная нагрузка, благодаря чему компании смогут использовать меньшее количество систем, упрощая ИТ-инфраструктуру.

«О.К.Е.А.Н.» построен на открытом коде OceanBase и работает на SQL.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов, импортозамещения СУБД – один из приоритетных вопросов для крупного бизнеса.

«Наша задача заключалась в создании надежного инструмента, которому можно доверить самый ценный актив — данные», — сказал он.

Также генеральный директор «СберТеха» Максим Тятюшев рассказал, что новая СУБД позволит бизнесу расти без лимитов и компромиссов.

«Новая СУБД помогает компаниям мигрировать с зарубежного ПО, не теряя в производительности. С ней можно масштабироваться без допзатрат и модернизировать ИТ-ландшафт, снижая расходы на владение», — сказал он.