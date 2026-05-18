Сбер поможет упростить работу сотрудников

Сбер представил собственную интеллектуальную платформу для коммуникации
Сбер представил интеллектуальную коммуникационную платформу для сотрудников, которая объединит чаты, звонки, видеоконференции, почту, задачи и календари, сообщает пресс-служба Сбера.

Представление прошло в рамках конференции ЦИПР.

Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов, в новую платформу встроен ИИ-помощник на базе GigaChat.

«Сегодня зачастую рабочая информация разбросана по чатам, приложениям и письмам. Согласно исследованиям, только на переключении между сервисами сотрудники тратят до четырех часов в неделю. Для нас, в Сбере скорость и качественная коммуникация внутри команды критически важны», — сказал он.

По его словам, платформа объединит все необходимое для коммуникации в единую экосистему с ИИ-помощником.

«Наше решение — полностью отечественная разработка. Это позволяет госсектору и компаниям КИИ использовать его как локальное решение для достижения поставленных целей», — сказал он.

 
