Технологии Сбера помогут трансформировать российскую промышленность

Сбер представил ИИ-решения для промышленной сферы
Сбер и компании-партнеры представили на конференции ЦИПР стенд с технологическими разработками для применения генеративного ИИ в промышленности, сообщает пресс-служба Сбера.

Компания «Салют для бизнеса» и GigaChat Enterprise показали динамических ИИ-агентов, которые могут не только отвечать в чате, но и выполнять бизнес-задачи, работая совместно с людьми.

Также на стенде показали платформу для совместной работы с кодом GitVerse, способную надежно хранить код и автоматически сканировать его на уязвимости. Всего на платформе уже разместили более 100 тыс. проектов.

Гости конференции смогли ознакомиться со встроенными ИИ-агентами, которые могут за секунды генерировать графики и диаграммы.

Кроме того, на стенде показали ИИ-ассистента преподавателя на базе GigaChat. Он дает советы по разработке заданий и тестов, а также анализирует прогресс учеников.

«Школа 21» от Сбера представила школу цифровых технологий по бесплатному обучению цифровым профессиям.

Что касается медицины, на конференции показали мультимодального медицинского ассистента GigaDoc, который может по видео лица человека оценить риски по здоровью менее чем за минуту.

 
